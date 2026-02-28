I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti ieri alle 16,30 per soccorrere tre giovani escursioniste che si erano perse durante un'escursione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia a Fanano. Le squadre di soccorso hanno recuperato le escursioniste, che avevano smarrito il sentiero, e le hanno portate in salvo.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, le squadre dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una escursione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia, a Fanano. Le tre ragazze, accortesi di non essere più in grado di ritrovare la traccia del sentiero e con l’avvicinarsi del tramonto, hanno saggiamente allertato i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie ai sistemi di geolocalizzazione della centrale operativa, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano le disperse. Il dispositivo di soccorso si è attivato immediatamente coinvolgendo diverse unità da terra e dal cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si perdono in escursione, salvate dai vigili del fuoco

Si perdono durante un'escursione in località De Contra (Caramanico): recuperate dall'elicottero dei vigili del fuocoStavano facendo un'escursione in località De Contra, nel comune di Caramanico, quando hanno perso l'orientamento.

Famiglia si perde durante un'escursione, recuperati dai vigili del fuocoI Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 15:35 nel comune di Vaglia sul sentiero CAI 12, per il recupero di una famiglia...

Altri aggiornamenti su perdono.

Temi più discussi: Si perdono in escursione, salvate dai vigili del fuoco; Escursione finisce con la paura: due ragazze si perdono a Caramanico, salvate dai Vigili del Fuoco; Abbateggio: si perdono durante l’escursione all’eremo, due ragazze recuperate con l’elicottero; Caramanico, due escursioniste si perdono durante un’escursione e vengono recuperate dai vigili del fuoco.

Terrore durante l’escursione, due ragazze si perdono: salvate con l’elicottero DragoCaramanico. Terrore durante l'escursione, due ragazze si perdono: salvate con l'elicottero Drago. Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri ... abruzzolive.it

Caramanico: perdono l’orientamento durante una escursione, due ragazze recuperate dai vigili del fuocoIl personale della sala operativa riesce a mettersi in contatto con le ragazze individuandone la posizione ed invitandole a non muoversi. Prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Alanno si è po ... rete8.it

Il presidente della Fondazione Gimbe: "Da 15 anni non è priorità, ma con questo governo ancora peggio. I cittadini perdono diritti" - facebook.com facebook

Il senso del perdono è tutto "interiore". Non si perdona che per se stessi; è un dono completo così sottile e supremo, che quasi non si dà né si riceve. #SenzaRancore a #SalaLettura x.com