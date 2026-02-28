Sgozzato

Un episodio di violenza si è verificato ad Arezzo, dove una persona è stata sgozzata. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale “L'Ortica”, che si occupa di cronaca, cultura e politica della città. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’accaduto né sull’identità delle persone coinvolte. La polizia sta indagando sull’episodio.

Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sgozzato Giallo a Torino, uomo muore sgozzato in strada: accanto al corpo un coltello, cellulare e portafogliIl corpo dell'uomo è stato trovato ieri sera intorno alle 21 in una strada del quartiere Santa Rita, una zona periferica ma molto frequentata:... Torino, cadavere di un uomo di 58 anni trovato in strada: è stato sgozzatoNella serata di ieri, 16 febbraio, un uomo di circa 58 anni è stato ritrovato in strada con una ferita da arma da taglio al collo. Contenuti utili per approfondire Sgozzato. Temi più discussi: Suore morte in Burundi. I soldi dell'Emilia all'organizzatore del triplice omicidio; Il suicidio di Stefano Argentino in carcere a Messina: c’è un nuovo step dell’inchiesta; Vitellina sbranata da un branco di lupi. Giallo a Torino, uomo muore sgozzato in strada: accanto al corpo un coltello, cellulare e portafogliIl corpo dell'uomo è stato trovato ieri sera intorno alle 21 in una strada del quartiere Santa Rita, una zona periferica ma molto frequentata: indagini in corso da parte della polizia. msn.com Orrore a Bologna, due uomini uccisi in casa: uno sgozzato, l’altro eviscerato, si cerca sospettatoLe vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l’altro eviscerato dopo una profonda ferita all’addome. Si tratta di una coppia sposata: il 50enne ... fanpage.it Giani caput mundi. Puoi morire affogato. Puoi avere tasse più alte. Puoi avere appuntamenti all’ospedale dopo 1 anno. Puoi morire sulla Fi Pi Li o essere sgozzato dalle migliaia di risorse che questa fantastica regione accoglie. Lui non ci sarà mai, perché gli e - facebook.com facebook