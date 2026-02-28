Settemila studenti all’Arena civica | In campo per una vita migliore

Settemila studenti si sono riuniti all’Arena civica di Milano per partecipare a un evento dedicato alla pace. La mattinata ha visto preghiere, letture, canti e testimonianze, con la partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole della città, creando un momento di condivisione e riflessione collettiva.

Settemila studenti all'Arena civica di Milano per la pace. Una mattinata di preghiera, letture, canti e testimonianze, con l'arcivescovo Mario Delpini. Protagoniste 40 scuole cattoliche milanesi e dell'hinterland, che hanno partecipato all'incontro promosso dal Servizio per la pastorale scolastica della Diocesi. Tre i momenti ("Lo sguardo sull'altro", "Saper restare umani" e "Principe di pace", ciascuno dei quali introdotto dalla lettura di un testo da parte di un attore teatrale e seguito da riflessioni e canti col coro Elikya, un ensemble composto da 50 coristi di 16 nazionalità differenti, diretto da Raymond Bahati.