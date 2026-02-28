Serie C Puliservice stende anche Pgs Evergreen | 0-3 in trasferta a Bova

La Puliservice ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro Pgs Evergreen nella penultima giornata di Serie C. La squadra si è imposta senza difficoltà, confermando il suo stato di forma e la posizione in classifica. La partita si è svolta a Bova, dove la formazione ha consolidato il suo cammino nel campionato.

Pronostici più che rispettati. La lanciatissima Puliservice chiude vincendo anche la penultima di campionato contro Pgs Evergreen. La stagione regolare si chiuderà il 7 marzo, alle ore 19, tra le mura amiche contro la Rodinò di Siderno, attuale ottava forza del torneo. Cammino, dunque, splendido.