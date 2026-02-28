La 27ª giornata di Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con tutti i principali incontri del weekend visibili sulla piattaforma. La programmazione include i match più attesi, commentati dalle voci ufficiali di DAZN, e il palinsesto è curato da Simone Rossi di Digital-News. La giornata si svolgerà con le partite in programma e le relative coperture televisive.

DAZN SERIE A DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526 DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

