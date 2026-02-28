Serata duetti e cover | vincitori e performance iconiche al Festival di Sanremo

Durante la serata dei duetti e delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, sono stati presentati vari momenti musicali che hanno coinvolto diversi artisti. Sono state eseguite cover di brani famosi e duetti tra artisti di diversa provenienza, con alcuni momenti che hanno attirato particolare attenzione. La serata ha visto anche la proclamazione dei vincitori in alcune categorie.

La tanto attesa serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo ha offerto uno dei momenti più densi della 76° edizione. Ieri sera, il palco dell’Ariston è diventato un banco di prova in cui i 30 artisti in gara, affiancati dal loro personale ospite, sono stati chiamati a misurarsi con la storia. La vittoria se l’è aggiudicata uno tra gli accostamenti più discussi: quello di Ditonellapiaga con Tony Pitony, con la cover di The lady is a tramp. Un’esibizione quasi da musical contemporaneo, che per un attimo ha trasformato l’Ariston in un palcoscenico di Broadway. Al di là del verdetto finale, il vero patrimonio della scorsa notte sono stati gli incontri artistici che hanno sperimentato generi ed epoche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Tommaso Paradiso con I romantici a Sanremo 2026

