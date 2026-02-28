Serata duetti e cover | vincitori e performance iconiche al Festival di Sanremo

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, la serata dedicata ai duetti e alle cover ha visto esibirsi diversi artisti, con alcuni che sono riusciti a lasciare il segno con performance memorabili. La manifestazione ha proposto momenti di musica intensa e coinvolgente, con esibizioni che hanno fatto emergere la varietà di stili e interpretazioni sul palco. I vincitori di questa fase sono stati annunciati alla fine della serata, chiudendo un appuntamento ricco di emozioni.

La tanto attesa serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo ha offerto uno dei momenti più densi della 76° edizione. Ieri sera, il palco dell’Ariston è diventato un banco di prova in cui i 30 artisti in gara, affiancati dal loro personale ospite, sono stati chiamati a misurarsi con la storia. La vittoria se l’è aggiudicata uno tra gli accostamenti più discussi: quello di Ditonellapiaga con Tony Pitony, con la cover di The lady is a tramp. Un’esibizione quasi da musical contemporaneo, che per un attimo ha trasformato l’Ariston in un palcoscenico di Broadway. Al di là del verdetto finale, il vero patrimonio della scorsa notte sono stati gli incontri artistici che hanno sperimentato generi ed epoche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Tommaso Paradiso con I romantici a Sanremo 2026

