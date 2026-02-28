Separazione delle carriere Giorgio Mulè e le ragioni del sì | Riforma necessaria che interessa tutti

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, la campagna per il sì della Camera penale di Agrigento si è svolta con un dibattito che ha coinvolto anche il vice presidente della Camera dei deputati. Durante l'incontro, Mulè ha affermato che la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati è una misura necessaria che riguarda tutti. La discussione ha visto la partecipazione di vari esponenti e rappresentanti del settore giudiziario.