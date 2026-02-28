Senzatetto morti in città Sinistra Italiana | Contrastare la povertà diventi la priorità di Bergamo

In città, 19 persone senza casa sono morte nell’arco di un anno. La Sinistra Italiana chiede di mettere al primo posto la lotta contro povertà ed esclusione. La questione della mancanza di un tetto diventa centrale nell’agenda locale. La discussione si concentra sulla gravità delle morti e sull’urgenza di interventi mirati.

Il partito provinciale: “L’abbondanza che ci circonda rende queste morti ancora più intollerabili: il benessere di pochi non può poggiare sul sacrificio dei più fragili” “Se 19 persone senza tetto muoiono in un anno, contrastare l’esclusione e la povertà diventa la priorità di Bergamo. È inaccettabile. In una delle province più ricche e produttive d’Europa, nel 2025 abbiamo contato 19 morti tra i senza fissa dimora. Più di Torino, una metropoli quattro volte più grande.?Com’è possibile che l’eccellenza bergamasca si fermi davanti a un marciapiede?”, si chiede Sinistra Italiana Bergamo dopo la diffusione del report dei decessi dei senza tetto che vede la città orobica terza a livello nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

