Senza tetto morti in città Sinistra Italiana | Contrastare la povertà diventi la priorità di Bergamo

In città, 19 persone senza tetto sono morte nell’arco di un anno. Sinistra Italiana chiede di mettere al centro dell’agenda locale la lotta contro povertà ed esclusione. La questione viene sollevata come urgente, senza ulteriori approfondimenti sulle cause o sulle responsabilità. La proposta mira a far diventare la riduzione delle vulnerabilità sociali un obiettivo prioritario per Bergamo.

Il partito provinciale: “L’abbondanza che ci circonda rende queste morti ancora più intollerabili: il benessere di pochi non può poggiare sul sacrificio dei più fragili” “Se 19 persone senza tetto muoiono in un anno, contrastare l’esclusione e la povertà diventa la priorità di Bergamo. È inaccettabile. In una delle province più ricche e produttive d’Europa, nel 2025 abbiamo contato 19 morti tra i senza fissa dimora. Più di Torino, una metropoli quattro volte più grande.?Com’è possibile che l’eccellenza bergamasca si fermi davanti a un marciapiede?”, si chiede Sinistra Italiana Bergamo dopo la diffusione del report dei decessi dei senza tetto che vede la città orobica terza a livello nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cure per le fasce più vulnerabili: ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitariaL'Asl di Brindisi avvia la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute con l'apertura di presidi nei quattro distretti della provincia...

Nuove povertà e sovraindebitamento, Perugia lancia la proposta "città senza slot machine"Preoccupano i dati sui "lavoratori poveri" diffusi dalla Caritas: +25% di richieste da chi lavora, ma non arriva a fine mese Famiglie che affogano...

Bertolè: Per i senzatetto pesano le scelte del governo. Ma noi a Milano non siamo indifferentiL’assessore al Welfare dopo gli otto clochard morti in strada in un mese e mezzo: I posti ci sono e in luoghi più dignitosi della ... milano.repubblica.it

Milano, senzatetto morto in seguito a un malore: dormiva su un giaciglio vicino al velodromo Vigorelli. È l'ottava vittima dall'inizio dell'annoInutile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Sacco: l'uomo è spirato venerdì sera. Si allunga la lista dei clochard morti per strada a Milano, l'ultimo caso era stato giovedì ... milano.corriere.it

