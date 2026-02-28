Sei cani malnutriti legati con le catene e chiusi in gabbie sporche | scattano blitz e denunce

Da ferraratoday.it 28 feb 2026

Mercoledì 25, i carabinieri di Jolanda di Savoia hanno effettuato un blitz in un’abitazione dove hanno trovato sei cani malnutriti, legati con le catene e rinchiusi in gabbie sporche. Due persone, un uomo di 70 anni e una donna di 50, sono state denunciate per maltrattamento e abbandono degli animali. Le condizioni di vita degli animali sono risultate inadeguate e precarie.

Amici a quattro zampe in sofferenza. Mercoledì 25, i carabinieri di Jolanda di Savoia hanno denunciato un 70enne e una 50enne per maltrattamento e abbandono di animali, poiché le condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano i loro 6 cani erano inadeguate.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

