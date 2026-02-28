Segreti di famiglia 3 replica puntata 28 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 28 febbraio, va in onda in streaming una nuova puntata della soap turca Segreti di famiglia. In questa replica, Eren si impegna a scoprire da solo chi ha aggredito sua figlia, senza affidarsi ad altri. La puntata è disponibile sui canali Mediaset e racconta le vicende dei personaggi coinvolti in questa difficile situazione.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 28 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Eren è deciso a trovare autonomamente i responsabili dell'aggressione di sua figlia. Kartal fugge dall'ospedale con una scusa dopo aver capito che Tugce lo ha riconosciuto dalla voce. Ilgaz e Firat, nel frattempo, hanno trovato un testimone oculare dell'omicidio di Arzu. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 80 in replica streaming.