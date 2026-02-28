Seconda categoria Pochi chilometri molta passione Vadese e Santa Cecilia in campo

In questo fine settimana, nel girone A della Seconda categoria, si svolgono sette anticipi tra Vadese e Santa Cecilia. Le squadre scendono in campo con molte ambizioni, disputando partite che rappresentano appuntamenti importanti per la classifica. Le gare sono caratterizzate da pochi chilometri di distanza tra le località coinvolte, ma sono ricche di tensione e passione.

In Seconda categoria gare probanti e tutte con una posta in palio pesante in questo fine settimana: nel girone A sono previsti sette anticipi. L’unica partita di domenica e che sicuramente consentirà il pieno al comunale ‘Ceccarini’ di Sant’Angelo In Vado è quella tra la capolista Vadese e la Durantina Santa Cecilia. Un confronto tra vicine di casa che coinvolge due comunità molto appassionate di calcio. In classifica generale la Vadese ha 5 lunghezze di vantaggio sul Ca Gallo, la Durantina invece occupa la terzultima pizza. Una gara comunque non scontata e sicuramente sarà giocata a viso aperto da entrambe le compagini. Si gioca alle ore 15. Le partite di oggi (ore 15): Ca Gallo- Santangiolese, arbitra Luca Gregorini di Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Pochi chilometri, molta passione. Vadese e Santa Cecilia in campo Seconda Categoria. La Vadese allunga. Santangiolese ultimaL’ultimo weekend calcistico del girone A di Seconda categoria si è registrato l’allungo della capolista Vadese (foto). Seconda categoria Vadese, tre punti d’oro con PiandimeletoSECONDA CATEGORIA – 20^ giornata Girone A Ca Gallo-Viridissima Apecchio 4-0; Cagliese-Santa Cecilia 2-0; Isola di Fano-Carpegna 0-0; Pole... Tutti gli aggiornamenti su Santa Cecilia. Discussioni sull' argomento LUNEDIL | Altarelli: Tanti chilometri per allenare, ma ne vale la pena; Dilettanti – Seconda Categoria F – Continua a condurre il Fox Junior; Il Giro sale in Barbagia: sabato la tappa che può cambiare tutto; Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Arbatax-Nuoro: orari, tv, percorso, favoriti. Notizie dalle bande La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco ci invita ai Concerti Aperitivo che apriranno i festeggiamenti del 45° anniversario di fondazione del sodalizio. Tutti gli appuntamenti si terranno presso Auditorium comunale di - facebook.com facebook Dobar jutar Giovanni Segantini Natura morta con Santa Cecilia Milano, Civica Galleria d'Arte Moderna. x.com