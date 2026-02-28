Scream 7 | la saga sembra in riserva

La saga di Scream torna con il settimo capitolo, riaccendendo l’interesse dei fan. Ghostface, il celebre assassino mascherato, è di nuovo protagonista e si trova a inseguire la sua nemesi originale. La pellicola riprende le atmosfere classiche del franchise, portando in scena ancora una volta il temibile killer. Il film è stato rilasciato in sala e ha suscitato l’attenzione del pubblico.

In fondo Ghostface ci manca sempre. Ma è finalmente tornato, ancora una volta (la settima), e per l’occasione è tornato a inseguire la sua nemesi originale. In Scream 7, infatti, Neve Campbell torna al centro della scena, affiancata da Courteney Cox che, film dopo film, finisce per far rimpiangere la semplicità estetica dei primi capitoli e persino la Monica Geller di Friends – scusate, andava detto. L’idea è riprendersi il franchise dopo la parentesi legata alle sorelle Carpenter e a Jenna Ortega – un corso che, va riconosciuto, funzionava bene, con un suo fascino e una sua ragione d’essere. Il risultato del settimo capitolo è un film che sa intrattenere e, quando vuole, sa anche spaventare e intorpidire, con jump scare calibrati e cesellati al millimetro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Mentre Scream 7 arriva nei cinema italiani, ripercorriamo il delitto reale che ha ispirato la sagaNei giorni in cui i cinema proiettano Scream 7, viene voglia di fare bilanci o viaggi a ritroso nel tempo fino alle radici di questa saga dell'orrore.

Scream 7, intervista a Neve Campbell e Isabel May: “Una saga che attraversa le generazioni”Il volto storico di Scream Neve Campbell e la sua figlia cinematografica Isabel May ci raccontano il settimo capitolo della saga horror.

