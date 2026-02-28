L’Use Rosa Scotti ha ottenuto la vittoria a Moncalieri e si è qualificata per i play-off. La squadra chiude la stagione al quarto posto e adesso si prende un turno di riposo prima di affrontare la trasferta a Torino. La formazione si prepara quindi per le fasi decisive del campionato, lasciando spazio a qualche giorno di recupero.

Giornata di riposo questo weekend per l’Use Rosa Scotti, che con la vittoria di Moncalieri si è matematicamente assicurata i play-off. Il nono posto di Milano Stars è infatti lontano ben 12 lunghezze e le lombarde vincendo tutte le 5 gare che gli rimangono possono al massimo conquistarne 10. L’ultimo successo in Piemonte è valso tra l’altro l’aggancio al quarto posto del Galli San Giovanni, sebbene gli scontri diretti siano sfavorevoli, ed è stato figlio di uno splendido secondo tempino. "Dopo un primo quarto equilibrato – spiega coach Alessio Cioni – abbiamo iniziato a difendere in modo più aggressivo e forte. Questo ci ha permesso di scavare fra noi e loro quei dieci punti che siamo riuscite a mantenere fino in fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scotti, quarto posto e play-off. Ora turno di riposo prima di Torino

Leggi anche: Ternana, sprint play-off e quarto posto nel mirino. Verso il divieto per la trasferta di Arezzo

Gerry Scotti leader in prima serata. Quarto Grado vola con SempioTesto Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la terza puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.

Contenuti e approfondimenti su Scotti.

Temi più discussi: Scotti, quarto posto e play-off. Ora turno di riposo prima di Torino; La Scotti sbanca Boffalora e sale al secondo posto; Techfind Serie A2, girone A - Empoli vince a Moncalieri nel posticipo; Ascolti tv, lo Speciale Eredità si prende il prime time. De Martino o Gerry Scotti? Ecco chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Scotti seconda, l’elogio di Zappi: «Ora siamo concreti e maturi»Per la prima volta in stagione Pavia ha colto quattro successi consecutivi Il coach: «Prima ci specchiavamo nel bel gioco, ora ci sporchiamo le mani» ... laprovinciapavese.gelocal.it

La Scotti sbanca Boffalora e sale al secondo postoPAVIA. La Scotti espugna il campo di Boffalora Ticino (79-72) contro una mai doma Oleggio e si issa al secondo posto in classifica agganciando Pizzighettone. Pavia conquista la quarta vittoria consecu ... laprovinciapavese.gelocal.it

Luigi Scotti Chef in Famiglia - facebook.com facebook