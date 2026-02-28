Scontro ragazza di 22 anni in Rianimazione

Una ragazza di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto poco dopo le 8 di ieri in via della Libertà, alla periferia di Correggio, lungo la strada che conduce verso la zona industriale. La giovane è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso e successivamente ricoverata in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

Una ragazza di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto poco dopo le 8 di ieri in via della Libertà, alla periferia di Correggio, sulla strada che porta verso la zona industriale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale della Pianura Reggiana, intervenuta sul posto con un paio di pattuglie, ci sarebbe stato un urto tra due auto, con una di queste, una Peugeot 206, che ha poi sbandato verso destra, schiantandosi contro il rimorchio di un camion, che era in sosta al lato della carreggiata. Un impatto molto violento, con la giovane al volante, J.T., residente a Correggio, rimasta bloccata tra le lamiere, in stato di choc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro, ragazza di 22 anni in Rianimazione Savona, travolta da un tir: muore ragazza di 22 anniTragedia questa mattina in corso Tardy e Benech a Savona dove una ragazza di 22 anni è morta travolta da un tir. Leggi anche: Napoli, accoltellata alla schiena: ragazza di 22 anni muore in ospedale CEO's Little Girl Ran to THE Black Janitor—They PUSHED My Mom INTO THE RIVER—She's Dying — His... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scontro. Temi più discussi: Scontro, ragazza di 22 anni in Rianimazione; Drammatico incidente tra Leno e Manerbio: muore Massimo Piotti; Correggio, scontro tra due auto: 22enne in gravi condizioni; Terribile frontale auto-moto: 5 coinvolti, biker soccorso dall'eliambulanza - BresciaToday. Motociclista di 22 anni muore in uno scontro sull’autostrada A26Tragico scontro sulla bretella A26/A7: Gabriele Vario, 22 anni, perde la vita. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. quotidianopiemontese.it Montorfano, lo scontro auto-moto di oggi pomeriggio: la più grave è una ragazza di 15 anni, a Monza con l’elicottero 118La ragazzina sbalzata dalla due ruote, ha riportato serie conseguenze. Traffico bloccato per consentire i soccorsi. Alla guida un 45enne, ora al Sant'Anna con trauma cranico. ciaocomo.it Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per la Possidiese, scontro diretto per la Novese. Match casalinghi per Athletic Valli e Vallalta Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook La Samp cade in casa, 0-2 nello scontro diretto col Bari x.com