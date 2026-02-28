Un gruppo di 150 scienziati ed economisti italiani, specializzati nello studio del cambiamento climatico, ha scritto una lettera aperta al Governo. Nella comunicazione chiedono di sostenere il Green Deal e il sistema di scambio di emissioni ETS. Tra i firmatari ci sono anche alcuni vincitori del premio Nobel. La richiesta si rivolge a promuovere azioni concrete contro il riscaldamento globale.

Un gruppo di 150 scienziati ed economisti italiani, impegnati nello studio del cambiamento climatico, ha rivolto un appello diretto al Governo. Tra i firmatari figura anche il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Nella lettera si sottolinea che il realismo scientifico non va confuso con pessimismo. Gli eventi climatici estremi che colpiscono frequentemente l’Italia vengono citati come segnali concreti di vulnerabilità strutturale, con Niscemi indicata come esempio emblematico di territori esposti a rischi crescenti. Secondo gli esperti, adattamento e mitigazione devono procedere insieme. Senza una significativa riduzione delle emissioni, le politiche di adattamento diventano più costose, meno efficaci e, in alcuni casi, difficilmente praticabili. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Scienziati italiani e Nobel Parisi scrivono al Governo: “Sostenete il Green Deal e il sistema ETS”

“L’Italia frana: giù le mani dal sistema Ue per ridurre le emissioni”. L’appello del Nobel Parisi e altri 150 scienziati ed economisti al governo“Niente di più miope che attaccare il sistema dell’Emission trading system (Ets), mentre l’Italia frana”.

Green Deal, Urso contro l’Ets: «Sospendiamolo, è come una tassa». Come funziona il sistema di quote di CO2 e perché l’Italia vuole cambiarloÈ sull’Ets – il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea – che si concentra l’ultima crociata anti Green Deal del governo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nobel Parisi.

Temi più discussi: 150 scienziati italiani scrivono al governo per rafforzare il sistema Ets per la lotta al cambiamento climatico; 150 scienziati ed economisti a Meloni: Giù le mani dall'Ets mentre l'Italia frana; La lettera aperta di 150 scienziati italiani per difendere il sistema Ets contro il climate change. Tra i...; Un hub dell'IA per i Ventisette. Il Nobel Parisi: Roma ha i numeri.

150 scienziati lanciano l’allarme sul decreto bollette e il climate changeROMA (ITALPRESS) - Centocinquanta tra scienziati ed economisti italiani lanciano un appello al governo sul decreto Bollette, chiedendo di non indebolire le ... italpress.com

Un hub dell'IA per i Ventisette. Il Nobel Parisi: «Roma ha i numeri»Sulla candidatura a polo europeo dell'intelligenza artificiale l'Italia vuole fare sul serio. Lo ha detto chiaro e tondo, ieri, la ministra dell'Università e della ricerca, ... ilmessaggero.it

Il Premio Nobel Giorgio Parisi guida una mobilitazione senza precedenti di esperti ed economisti. La richiesta alla Premier Meloni è chiara: evitare che l'Italia finisca sommersa dai disastri climatici - facebook.com facebook

Crisi climatica, il Nobel Parisi e altri 150 scienziati criticano le scelte del Governo x.com