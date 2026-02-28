Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Super G di Soldeu e la discesa di Garmisch | orari e programma

Oggi lo sci alpino torna in TV con due eventi: il Super G di Soldeu e la discesa di Garmisch. La programmazione prevede orari specifici per seguire le gare di questa giornata di febbraio, che vede in calendario anche le competizioni di Coppa del Mondo maschile e femminile, dopo le tappe di Milano Cortina. Gli appassionati possono sintonizzarsi per seguire le discese e le gare di oggi.

Doppio appuntamento sulla neve oggi sabato 28 febbraio per la Coppa del Mondo di sci maschile e femminile post Milano Cortina. Appuntamenti entrambi visibili in chiaro sui canali Rai in TV e in streaming.