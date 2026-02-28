Schettini sul palco di Sanremo con un monologo sulle dipendenze ma neanche una parola sulla polemica sulle sue lezioni – Il video

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, Vincenzo Schettini, docente e protagonista del progetto “La Fisica che ci piace”, è salito sul palco per presentare un monologo dedicato alle dipendenze. Nel suo intervento, Schettini ha affrontato il tema senza fare riferimento alle recenti polemiche sulle sue lezioni o alle discussioni che le hanno coinvolto. Il video dell’intervento è stato diffuso online.

Vincenzo Schettini, docente e volto del progetto “La Fisica che ci piace”, è salito sul palco dell’Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, nate in seguito all’intervista concessa a Gianluca Gazzoli, si era diffusa la voce di una sua possibile rinuncia. Ma a smentire l’indiscrezione era stato il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa di venerdì 27 febbraio. A Sanremo, Schettini ha tenuto una vera e propria lezione, raccontando la musica attraverso le leggi della fisica e affrontando anche il tema della dipendenza. «Ci hai portato un esperimento?», domanda Carlo Conti. 🔗 Leggi su Open.online

