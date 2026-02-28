Scatto in avanti di Alleanza per Gallipoli | in campo con Silvia Coronese candidata sindaco

Alleanza per Gallipoli, il nuovo movimento di centrodestra, ha annunciato ufficialmente la candidatura di Silvia Coronese a sindaco della città. La formazione, nata da pochi giorni, ha deciso di rafforzare la propria presenza sul territorio e di presentare un proprio rappresentante alle prossime elezioni amministrative. La comunicazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale diffusa dai rappresentanti del movimento.

GALLIPOLI – Vogliosi di incidere e mantenere una loro coerenza decisionale e politica i componenti del neo movimento di centrodestra di Alleanza per Gallipoli, nato solo da pochi giorni, fanno un decisivo scatto in avanti e scendono in campo con un candidato sindaco ufficiale e di riferimento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nuovo percorso per gli ex di FdI: nasce il movimento civico “Alleanza per Gallipoli”Nei prossimi giorni saranno presentate ufficialmente le prime linee programmatiche del sodalizio e sarà avviato un confronto pubblico con la città,...

Provenzano ci riprova con un movimento civico: candidato sindaco di “Viva Gallipoli”Viva Gallipoli intende consolidarsi come entità profonda e trasparente, che si batterà per la difesa del territorio e per la difesa di quella...

