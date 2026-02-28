scatta in belgio la stagione del nord con van der poel parto sempre per vincere

In Belgio è iniziata la stagione del Nord con l'apertura ufficiale dell'Omloop Nieuwsblad, una corsa che si svolge tra Gand e Ninove. La gara prevede il passaggio su nove muri e quattordici settori di pietre, e vede la partecipazione di un ciclista noto per la sua determinazione, che ha dichiarato di partire sempre con l'obiettivo di vincere.

Diciamolo subito: se amate il ciclismo e volete provare emozioni rare, diverse da quelle molto intense che si vivono sulle nostre montagne, dalle Alpi alle Dolomiti, prendete l'aereo e andate in Belgio. Provate a vivere un weekend a un palmo dai corridori, sentiteli respirare mentre affrontano i Muri in pavé, che sono come delle spade piantate nei muscoli. E poi l'atmosfera, il profumo di patatine fritte e cozze distribuite sotto i tendoni, le zone vip dove si pagano migliaia di euro per vivere giornate uniche. Tutto questo si vive oggi nelle Fiandre. C'è l'Omloop Nieuwsblad, la classica di apertura del calendario belga, edizione numero 81, e in una nazione che vive di ciclismo è un giorno di festa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

