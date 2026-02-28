Al Giudice di Pace di Marano sono state iscritte tre persone nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione. La vicenda si inserisce in un quadro di problemi che coinvolgono l’ufficio, già colpito da un incendio la scorsa settimana e da una chiusura per inagibilità avvenuta in precedenza. La situazione resta sotto osservazione e si attendono aggiornamenti sulle indagini.

Dopo l’incendio della scorsa settimana e la precedente chiusura per inagibilità, non si arrestano le criticità che riguardano l’Ufficio del Giudice di Pace di Marano. Questa volta al centro dell’attenzione non ci sono problemi strutturali, ma una delicata inchiesta giudiziaria. Gli indagati, a vario titolo, sono accusati di corruzione in atti giudiziari e accesso abusivo ai sistemi informatici. Secondo quanto emerso dalle indagini, avvocati e consulenti tecnici avrebbero versato somme di denaro — almeno cento euro per pratica — per far assegnare i procedimenti a determinati giudici. La presunta attività illecita sarebbe stata favorita da un sistema interno capace di pilotare assegnazioni, anticipazioni delle udienze e, in alcuni casi, l’orientamento delle decisioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scandalo al Giudice di Pace di Marano, tre indagati per corruzione

