Sayf Fra Genova e il Maghreb | Mescolarsi la normalità

Durante la serata delle cover a Sanremo, Sayf si è esibito interpretando una versione di Hit the Road Jack con influenze mediterranee, mescolando elementi di rock blues. La sua performance ha richiamato i toni di artisti come Mario Biondi e Alex Britti, anche se in una chiave diversa. La serata ha visto vari artisti confrontarsi con brani riarrangiati, creando un’atmosfera di confronto e contaminazione musicale.

In quel gioco di specchi che è la serata delle cover, Sayf ha incrociato ieri sera a Sanremo i riflessi sfocati di Mario Biondi ed Alex Britti in chiave rock blues grazie ad una Hit the Road Jack dai colori mediterranei. Adam Sayf Viacava è, infatti, il risultato di un incrocio culturale tra Italia e Tunisia che porta con sé echi dei caruggi genovesi e vento del Maghreb. Una creuza percorsa in questa edizione del Festival discesa pure da quella Tu mi piaci tanto definita dal diretto interessato una "fotografia del momento", immagine in movimento in cui trovano posto le alluvioni in Liguria ed Emilia come le ferite mai rimarginate della nostra storia politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

