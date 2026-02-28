Sara Pedri è svanita da 5 anni si cerca di nuovo nel lago | Speriamo in una traccia

Forlì, 28 febbraio 2026 – Il lago non restituisce nulla. Da cinque anni una famiglia chiama un nome e attende almeno un segno. Oggi, nelle acque di Santa Giustina, si è tornati a cercare Sara Pedri, la giovane ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021 nel punto in cui, secondo le ricostruzioni, avrebbe compiuto un gesto estremo. La sorella di Sara: "Sono emozionata, ci basterebbe trovare una scarpa o un indumento". "Sono emozionata – racconta Emanuela Pedri, sorella di Sara –. Siamo consapevoli che le speranze sono poche, ma ci basterebbe trovare una scarpa o un indumento. Siamo grati di questa nuova opportunità. Ringraziamo tutti gli operatori coinvolti nelle ricerche e l'associazione Penelope, in particolare la presidente del Trentino-Alto-Adige, Mirella Spadotto.