Santa Croce | maestri pasticceri a scuola per insegnare ad alunni e genitori l’educazione alimentare

A Santa Croce sull'Arno, i maestri pasticceri hanno iniziato a insegnare educazione alimentare agli studenti e ai genitori delle scuole primarie e dell'infanzia. I laboratori di cucina, che coinvolgono le famiglie, sono stati avviati nelle cucine scolastiche della zona. L'iniziativa mira a promuovere pratiche alimentari corrette attraverso attività pratiche e dimostrazioni in cucina.

Ai percorsi parteciperanno 43 coppie di piccoli cuochi accompagnati da un genitore, all'interno di un calendario di attività che terminerà il 17 aprile Si scaldano i fornelli delle cucine scolastiche per l'avvio dei laboratori di cucina dedicati alle famiglie delle scuole primarie e dell'infanzia di Santa Croce sull'Arno. E per il 2026 il corso di pasticceria da quest'anno coinvolgerà anche i bambini delle scuole dell'infanzia. Gli appuntamenti proposti sono un momento importante dell'ampia programmazione rivolta all'educazione alimentare promossa dal comune, partita lo scorso 19 gennaio. Ai percorsi, attualmente sold out, parteciperanno 43 coppie di piccoli cuochi accompagnati da un genitore, all'interno di un calendario di attività che terminerà il 17 aprile.