Nelle ultime ore, un attore ha rivolto una frecciatina durante l’evento di Sanremo, attirando l’attenzione dei media. Si tratta di Alessandro Gassmann, che ha commentato una questione legata alla manifestazione musicale, lasciando trasparire un messaggio diretto. L’intervento è stato notato tra il pubblico e ha suscitato diverse reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Alessandro Gassmann e la frecciatina a Sanremo: quando la satira incontra la polemica. Cos'è accaduto nelle ultime ore Il Festival di Sanremo 2026, come ogni anno, non ha portato solo musica e spettacolo, ma anche qualche scintilla di polemica. Tra i protagonisti fuori dal palco c'è stato Alessandro Gassmann, attore tra i più apprezzati del panorama italiano, che ha colto l'occasione per una frecciatina pungente rivolta al celebre festival. Poche settimane fa fu proprio l'attore Alessandro a rivelare la sua assenza al Festival in quanto Leo Gassmann, suo figlio si trova in gara tra i BIG. Ieri sera durante la serata dei duetti, Tredici Pietro si è esibito sulle note di "Vita" celebre brano di suo padre Morandi, e per l'occasione a sorpresa é arrivato proprio all'amato Gianni sul palco.

© 361magazine.com - Sanremo, un attore lancia una frecciatina. Cos’è accaduto nelle ultime ore

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann attacca i Morandi: Regole diverse per tutti?Alessandro Gassmann lancia una polemica su Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro a ... msn.com

