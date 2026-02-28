Sanremo nella cover di Dargen D’Amico spunta Gam Gam

Durante la serata di Sanremo, nella cover interpretata da Dargen D’Amico si è ascoltato il brano “Gam Gam”, una hit degli anni ’90 creata dai DJ Mauro Pilato e Max Monti. La canzone, nota come simbolo di pace e adottata come inno del Giorno della Memoria, è stata eseguita in occasione dell’evento musicale.

Nella cover di Dargen D’Amico a Sanremo emerge “Gam Gam”, la hit anni ’90 dei DJ Mauro Pilato e Max Monti, oggi simbolo di pace e inno del Giorno della Memoria. Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, l’esibizione di Dargen D’Amico insieme a Pupo e al trombettista Fabrizio Bosso ha regalato un momento musicale ricco di citazioni e stratificazioni sonore. Tra l’incipit de Il Disertore, le parole del rapper, la voce di Pupo e l’eleganza della tromba di Bosso, il pubblico più attento ha riconosciuto un elemento familiare: il tappeto sonoro di Gam Gam. Il brano, scritto negli anni ’80 da Elie Botbol su testo biblico, è diventato celebre in tutto il mondo grazie alla versione elettronica realizzata nel 1994 dai DJ Mauro Pilato e Max Monti, trasformandosi in una hit internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

