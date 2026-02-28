Sanremo i look migliori e peggiori della quarta serata

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo si sono alternati look più riusciti e altri meno riusciti tra gli artisti che hanno interpretato le cover. La serata, nota per il suo carattere più informale e spensierato, si è concentrata sulle esibizioni di vari cantanti, senza influenzare la classifica finale. Le scelte di stile hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica.

Serata cover al festival di Sanremo: quella più easy, che non impatta ai fini della classifica, che da sempre rappresenta il momento più “caciarone” del Festival. Una spensieratezza che in parte, in alcuni casi si riflette anche nei look dei protagonisti. I Conduttori. Laura Pausini, tralasciando l’abito due pezzi Balenciaga scelto per il medley, è salita sul palco dell’Ariston con un vestito (sempre Balenciaga) e sempre in pelle con profondo scollo a V impreziosito da gioielli Bvlgari. L’ultimo cambio, sempre con dettagli in pelle, di Balenciaga, si è contraddistinto per i guanti bianchi su un total look nero. Carlo Conti è tornato allo smoking nella quarta serata, con una giacca in velluto color burgundi dai revers neri abbinati, sempre della Sartoria Stefano Ricci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanremo, i look migliori e peggiori della quarta serata Leggi anche: Sanremo, i look migliori e peggiori della seconda serata I look migliori e peggiori della terza serataLaura Pausini conferma le scelte azzeccate di stile per questa esperienza e Sal Da Vinci convince con un grande classico La terza serata del festival... Le AUDIZIONI più EMOZIONANTI di X Factor 2025 (Compilation) Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: I look nella storia del Festival di Sanremo: da Adriano Celentano a Elodie i più belli di tutti i tempi; Sanremo, i look migliori e peggiori della prima serata; I look più iconici che hanno fatto la storia (di moda) del Festival di Sanremo; Sanremo 2026: tutti gli outfit e beauty look della prima serata. Sanremo, i look migliori e peggiori della quarta serataA incantare nella serata cover è senz’altro Bianca Balti, eterea e sempre sorridente, felice di essere per la seconda volta all’Ariston in due anni ... ilgiornale.it Sanremo 2026, i look migliori e peggiori della prima serataUna rassegna critica dei look sfoggiati sul palco dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo 2026, con voti, dettagli dei brand e osservazioni sullo stile ... notizie.it La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com