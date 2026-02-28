Sanremo Fedez e il documento sul divieto di parlare di Referendum Giustizia | lo sfogo e il chiarimento Rai

Durante l'ultima edizione di Sanremo, Fedez ha dichiarato di non poter discutere di referendum sulla giustizia a causa di un documento firmato dalla Rai che impone il divieto di parlare di questo argomento. Lo stesso artista ha spiegato di aver ricevuto istruzioni chiare e di aver deciso di rispettarle per evitare conseguenze. La questione ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media.

C’è confusione riguardo al divieto per gli artisti al Festival di Sanremo di parlare del referendum sulla Giustizia. In conferenza stampa Fedez ha detto di non poter rispondere a una domanda sul tema perché ha firmato un documento che impone il divieto di esprimersi sull’argomento, ma altri cantanti hanno detto la loro opinione. La Rai chiarisce che il blocco vale solo sul palco dell’Ariston. Fedez e il documento sul divieto di parlare del referendum La Rai sul divieto di parlare del referendum Chi si è espresso a Sanremo sul Referendum Fedez e il documento sul divieto di parlare del referendum In conferenza stampa con Marco Masini prima della finale, Fanpage ha chiesto a Fedez cosa ne pensasse del referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

«Ma che ca*** abbiamo firmato?», Fedez e lo sfogo sul referendum: la reazione sui colleghi e il foglio firmato con la Rai – Il videoFedez non l’ha presa bene quando ha scoperto che altri colleghi in gara a Sanremo hanno detto la loro sul referendum sulla Giustizia, e lui invece ha...

Fedez dice che i cantanti di Sanremo non possono parlare di referendum ma Malika Ayane l’ha fatto in una conferenza RaiFedez in un'intervista ha detto che i cantanti di Sanremo hanno "firmato una carta" che impedirebbe loro di parlare del referendum della giustizia...

