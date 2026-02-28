Sanremo effetto festival su Day Time Rai | ‘Storie Italiane’ al 30% e Diaco porta Rai2 al 9%

I programmi di intrattenimento del daytime di Rai1 hanno registrato un aumento di ascolti nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio. In particolare, ‘Storie Italiane’ ha raggiunto il 30% di share, mentre ‘Diaco’ su Rai2 si è attestato al 9%. L’effetto del festival di Sanremo si è riflesso sui dati di ascolto, influenzando l’intera programmazione del canale.

(Adnkronos) – Boom di ascolti per i programmi di Intrattenimento Day Time di Rai1 che conquistano l’intera giornata di ieri, venerdì 27 febbraio. Grazie anche al racconto puntuale ed esaustivo, in diretta dal Festival di Sanremo, Maria Soave e Tiberio Timperi a '1mattina News' hanno iniziato la giornata raccogliendo davanti agli schermi una media di circa 698mila telespettatori sin dalle primissime ore de mattino, per uno share del 21.1%, raggiungendo picchi del 25% e 1milione e 224mila spettatori. Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, con 'UnoMattina', hanno conquistato il 26.6% di share e un ascolto pari a 1milione e 192 mila telespettatori con picchi del 29. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sarà Sanremo stasera in tv su Rai 1 è la finale di Sanremo Giovani 2025. I 30 big in gara al Festival annunciano i titoli delle loro canzoniSarà Sanremo è la serata speciale che chiude un cerchio e al tempo stesso ne apre un altro.

Leggi anche: Finale Sarà Sanremo, i vincitori in diretta su Rai 1: chi parteciperà al Festival 2026

Approfondimenti e contenuti su Day Time Rai.

Temi più discussi: Effetto Festival di Sanremo: gli affitti più cari che a Ferragosto; Effetto Festival di Sanremo: non solo musica; Sanremo, il festival genera un business turistico di 200 milioni; Effetto Festival: a Sanremo affitti raddoppiati rispetto a Ferragosto.

Ascolti tv, boom della serata cover di Sanremo: oltre dieci milioni per i duettiGli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, dopo ... iltempo.it

Sanremo 2026, dall’intelligenza artificiale all’effetto nostalgia di Massimo Lopez: le pubblicità del FestivalSanremo 2026 pubblicità. La TIM ha riportato in onda, con la versione 2.0, lo spot La telefonata che allunga la vita con Massimo Lopez. maridacaterini.it

Con #Sanremo2026 il daytime di Rai 1 tocca livelli record #Unomattina 27% #StorieItaliane 28% e 25% #ÈSempreMezzogiorno 20% #LaVoltaBuona 20% e 23% #IlParadisoDelleSignore 19,1% #VitaInDiretta 21,1% e 24,2% #LEredità 26,3% e 29,3% #Ascolt x.com

Una settimana di dirette, backstage ed emozioni: i programmi dell'Intrattenimento Day Time raccontano minuto per minuto l’evento musicale dell’anno. #Sanremo2026 dal 24 al 28 febbraio sui canali #Rai - facebook.com facebook