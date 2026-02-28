sanremo conti passa il testimone in diretta a de martino

Durante la serata di Sanremo, il direttore artistico e conduttore del festival 2026 ha consegnato in diretta il testimone al suo successore, che guiderà l'edizione del 2027. L'evento si è svolto sul palco principale, con un passaggio di consegne visibile davanti al pubblico presente e agli spettatori televisivi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli del cambiamento.

SANREMO – Il direttore artistico e conduttore del festival 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. E’ questo il motivo per cui Stefano De Martino sarà questa sera al Teatro Ariston. Poco dopo le 23, come recita la scaletta (suscettibile di variazioni di orario) che circola dietro le quinte del festival, Conti scenderà in platea. E il motivo – apprende l’Adnkronos – è proprio uno scambio di battute con De Martino sul festival 2027. D’altronde che l’investitura di De Martino fosse nell’aria si era capito da una serie di ‘indizi’ disseminati durante la settimana del festival. “Non parleremo dell’edizione 2027 fino a sabato”, aveva detto a inizio festival il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Willimas Di Liberatore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

