Stasera si tiene la grande finale del festival di Sanremo, con l’assegnazione del titolo che attende il pubblico e gli artisti coinvolti. Tra i protagonisti, Andrea Bocelli si esibirà sul palco, dichiarando di sentirsi come un pacco postale. La serata promette numeri importanti, con momenti che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati di musica e spettacolo.

Gran finale stasera a Sanremo. Sarà decretato il vincitore, ovviamente, ma i momenti topici saranno tanti. Al fianco di Carlo Conti, alla co-conduzione insieme a Laura Pausini, ci sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, uno dei volti più lanciati della Rai. Super ospite, una star mondiale: il tenore Andrea Bocelli. Ieri in radio collegato con Fiorello alla Pennicanza, Bocelli ha scherzato con il conduttore. «È il nostro superospite, oggi lo cederò poi a Carlo Conti. Quindi da superospite sarà già solo. ospite!», ha detto lo showman siciliano. Bocelli saluta e racconta: «A volte ho come l'impressione di essere un pacco postale! Sono arrivato ieri in Italia dall'America, qualche ora di letto l'ho fatta, poco per via del jet lag.

© Liberoquotidiano.it - Sanremo, Andrea Bocelli star della finale: "Mi sento un pacco postale"

