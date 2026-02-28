sanremo 2026 tullio de piscopo riceve una torta in sala stampa

Al teatro Ariston di Sanremo, la sala stampa ha consegnato una torta a Tullio De Piscopo in occasione dei suoi 80 anni. L'evento si è svolto durante la manifestazione musicale, con presenti giornalisti e partecipanti che hanno assistito alla cerimonia. De Piscopo ha ricevuto il dolce tra gli applausi, in un momento che ha coinvolto operatori e pubblico presente in sala.

Al teatro Ariston di Sanremo la sala stampa consegna una torta a Tullio De Piscopo in occasione dei suoi 80 anni. L’artista napoletano ha ringraziato i giornalisti ed ha eseguito sul tavolo della sala stampa un ritmo con percussioni improvvisate. “Questa è la musica, è mia vita”, ha detto il batterista. Monte Rosa: tre scialpinisti in crepaccio, due recuperati. L'intervento del Soccorso Alpino New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

