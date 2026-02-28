Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tutti i 30 artisti in gara sono risaliti sul palco del Teatro Ariston per eseguire cover insieme a colleghi e amici, in una serata dedicata al karaoke. Tra i momenti più toccanti ci sono stati quelli di Morandi e Tredici Pietro, mentre Patty Pravo è caduta bruscamente dall’Olimpo, e Moro ha oscurato Brock, ma con un intervento lo ha salvato. Sayf si è distinto per una performance sorprendente.

E così è arrivata la serata “karaoke” del Festival di Sanremo 2026. Tutti e 30 i Big sono tornati sul palco del Teatro Ariston per proporre le cover scelte assieme a colleghi e amici. C’è da dire che la prima parte della serata è stata abbastanza debole soprattutto perché molte scelte non sono state proprio azzeccate. Alcune hit storiche infatti dal punto della resa si sono indebolite. Con il grande rispetto per la divina Patty Pravo e la stella del Teatro alla Scala, Timofej Andrijashenko, ma “Ti lascio una canzone” non è stata proprio memorabile, anche se la dedica dolce all’amica Ornella Vanoni ha strappato un lungo applauso. Mara Sattei e Mecna hanno osato (plauso al coraggio) con uno dei brani più belli di Carmen Consoli, “L’ultimo bacio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, top e flop della quarta puntata: Morandi-Tredici Pietro commoventi (9), Patty Pravo cade bruscamente dall’Olimpo (5), Moro oscura Brock, ma lo salva (5), Sayf sorprendente! (9)

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: Raf, Tredici Pietro, Patty Pravo, Tommaso Paradiso. I primi annunciSanremo 2026 è in programma dal 24 al 28 febbraio dell'anno prossimo, ma, di fatto, il Festival comincia già stasera.

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Tredici Pietro si sgola (5), Nigiotti intenso (7), Sal Da Vinci mix da psicosi (7), Eddie Brock da TikTok (7)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Sanremo 2026, seconda serata: i momenti top e quelli flop; Sanremo 2026, la top 5 della terza serata; Sanremo 2026, Top e flop della prima serata: Laura Pausini convince, Ditonellapiaga virale, Can Yaman divide; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Luché e Sal Da VinciRadio e televoto hanno premiato Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Stasera la serata cover con voto separato. ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, i top e i flop della terza serataLA SCHIACCIATA DI DE GIORGI Non solo Olimpiadi: Ferdinando (Fefè) De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile Italiana di pallavolo, campione del mondo 2025. L'appello al pubblico: Venite ... ansa.it

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti” Il link nel primo commento - facebook.com facebook

Alessandro Gassmann polemizza per la presenza di Gianni Morandi in duetto col figlio Tredici Pietro nella serata cover di #Sanremo2026 #Guerrieri x.com