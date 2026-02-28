Sanremo 2026 Sayf | Iran? Temo solito capriccio Usa spero si fermino

Durante una dichiarazione, Sayf ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione in Iran, affermando di aver appena appreso la notizia e di non essere ancora ben informato. Ha inoltre commentato che teme si tratti di un solito capriccio degli Stati Uniti e ha sperato che la questione si possa fermare presto. La sua dichiarazione si concentra sull’incertezza della notizia e sulla sua opinione personale.

Home > Video > “Iran? Ho sentito la notizia poco fa e non ho avuto modo di informarmi, ma temo sia il solito capriccio americano e spero non vada avanti ulteriormente”. Così Sayf in conferenza stampa all’Ariston di Sanremo. Il suo brano ‘Tu mi piaci tanto’ a un certo punto dice ‘Se ci armate, noi non partiamo’. “Più che un invito alla diserzione è un invito alla presa di coscienza – spiega – se è vero che gli ordini arrivano da una posizione di potere è anche vero che poi ci sono persone che li eseguono. Dall’ordine ‘uccidi’ al farlo c’è in mezzo una serie di persone. Bisogna prendere coscienza di tutte le fasi di mezzo per evitare che la catena vada avanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

