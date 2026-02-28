Sanremo 2026 Sayf | Invito a prendere una posizione rispetto a chi ci comanda

Durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Sayf ha espresso un invito a prendere una posizione rispetto a chi esercita il potere sulla scena musicale. Il cantante ha presentato il brano “Tu mi piaci tanto” e ha parlato di una richiesta di maggiore chiarezza e autonomia nel contesto artistico. La sua presenza al festival ha attirato l’attenzione su questo messaggio.

Ecco cosa ha raccontato Sayf nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Tu mi piaci tanto. Sayf è tra i debuttanti, in gara, al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, nella conferenza stampa a lui dedicata, ha parlato del secondo posto di ieri nella serata delle cover e del tema di Tu mi piaci tanto: «Tutto è partito dai miei musicisti che l’hanno arrangiata. È stata provata poi con Mario e con Alex per capire cosa potevano aggiungere. I l mio non è un invito al semplice disertare ma a una presa di posizione, da chi comanda poi passa a chi esegue, la catena non deve andare avanti ma bloccarsi subito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

“Le tensioni in Iran? Temo sia il solito capriccio americano e spero non vada oltre. Il mio invito è a una presa di coscienza”: così Sayf a Sanremo 2026Il rapper spiega il verso "se ci armano noi non partiamo" e invita alla presa di coscienza contro la guerra prima della finale Porche ore prima della...

