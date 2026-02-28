Sanremo 2026 Samurai Jay chi è | il brano ‘Ossessione’ e la cover con Belen

Samurai Jay partecipa alla finale del Festival di Sanremo 2026 come 21esimo artista in gara. Questa sera presenta il brano intitolato 'Ossessione' e, in precedenza, ha anche eseguito una cover insieme a Belen. La sua esibizione si inserisce nella fase conclusiva della manifestazione, che si tiene in Italia e coinvolge numerosi cantanti e artisti.

(Adnkronos) – Samurai Jay si esibirà come 21esimo artista in gara con il brano 'Ossessione' questa sera, sabato 28 febbraio, nella serata finale del Festival di Sanremo 2026. Per la serata delle cover di ieri il cantante ha interpretato il brano 'Baila Morena' di Zucchero accompagnato da Roy Paci e Belen Rodriguez. La showgirl argentina era già apparsa sulla scalinata dell'Ariston durante la terza serata per accompagnare Samurai Jay nella parte finale del brano 'Ossessione', in cui Belen ha fatto una breve, ma intensa partecipazione: "Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento", dice. Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, è nato nel 1998 a Mugnano di Napoli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Belen Rodriguez, a Sanremo 2026 con Samurai Jay: dalla sensualità in 'Ossessione' al duetto nella serata cover

Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 con "Ossessione". Nella serata cover "Baila Morena" con Belén Rodríguez e Roy Paci

Sanremo, Samurai Jay: roller coaster di emozioni per chi viene da periferia

