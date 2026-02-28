Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, in programma il 28 febbraio su Rai 1, Fedez si esibirà come 20esimo artista in scaletta. La sua performance è prevista dopo altre esibizioni e prima della conclusione della serata. Il cantante interpreterà il brano in gara che ha presentato durante questa edizione del festival.

Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 28 febbraio, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata come 20esimo. Indicativamente intorno alle ore 23,50. Di seguito la scaletta (ordine d’uscita dei cantanti) della serata finale del Festival di Sanremo 2026: Abbiamo visto quando canta (a che ora) Fedez, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la serata finale del Festival

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la quarta serata del FestivalQuando canta (a che ora) Fedez stasera, 27 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 in onda su Rai 1? Il cantante si...

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la terza serata del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Fedez durante la terza serata del Festival Quando canta (a che ora) Fedez stasera, 24 febbraio, nel corso...

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

Una selezione di notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; La seconda puntata del Festival; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: l'ordine di esibizione, a che ora si inizia e finisce, le nuove proposte; Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano Ferro.

Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del FestivalSanremo 2026: quando canta (a che ora) Sal Da Vinci durante la serata finale del Festival. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano FerroMartedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti ... corrieredellosport.it

A Sanremo siamo abituati a commentare le esibizioni, discutere le classifiche, ricordare una voce o una canzone. Questa volta, invece, molti si porteranno a casa un discorso. Durante la serata cover del Festival 2026, tra luci, scenografie e performance - facebook.com facebook

Ieri, I MASCHI a Sanremo. Oggi, SEI TU per l’ultima volta sul palco dell’Ariston. BACI A TUTT* #Sanremo2026 x.com