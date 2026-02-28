Sanremo 2026 pioggia di insulti-choc a Laura Pausini | Non si lava i capelli

Da liberoquotidiano.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, sono stati rivolti insulti a Laura Pausini, tra cui uno che le contestava di non lavarsi i capelli. La manifestazione si è aperta con un appello dei conduttori contro la guerra, in relazione alla crisi in Iran. La serata si è svolta tra momenti di tensione e interventi pubblici sui temi internazionali.

La serata finale del Festival di Sanremo si è aperta con un appello dei conduttori contro la guerra alla luce della crisi in Iran. Fra poco inizierà la serata finale del Festival di Sanremo. Prima però io laura e Giorgia, che condurremo qiuesta serata, vogliamo fare una riflessione alla luce di quello che sta accadendo nel mondo. "Questa è una storia molto complessa, che ha dentro una grande contraddizione. Tutti noi vorremmo il popolo iraniano libero dall'oppressione e dalle sofferenze, dall'altra però c'è da dire che si sta aprendo un conflitto di cui tutti noi non conosciamo l'esito - ha detto Giorgia Cardinaletti - Il ruolo del servizio pubblico, la nostra missione, è cercare di capire e raccontare quello che accadrà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sanremo 2026 pioggia di insulti choc a laura pausini non si lava i capelli
© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, pioggia di insulti-choc a Laura Pausini: "Non si lava i capelli"

Sanremo 2026, choc su Laura Pausini durante il Festival: spuntano commentiTutto come previsto, e forse anche di più: nella prima serata di Sanremo 2026 la protagonista assoluta è stata Laura Pausini.

Sanremo 2026: fuorionda choc di Laura Pausini: scoppia il caso poi la verità sull’episodioLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa senza scossoni apparenti.

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

Video Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco ??

Altri aggiornamenti su Laura Pausini.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della terza serata. FOTO; FantaSanremo 2026, la classifica della prima serata: pioggia di bonus per Lda & Aka7even; Arisa a Sanremo 2026: il look della prima serata è pura luce, in una Magica favola che è una pioggia di cristalli; L’immaginario di Michele Bravi, che a Sanremo 2026 ci porta in un mondo sospeso.

sanremo 2026 pioggia diMonologo a Sanremo, pioggia di meme per il prof Schettini. E Crozza ironizza: Più like, più euroIl docente e autore della Fisica che ci piace non ha fatto accenno sul palco dell’Ariston sulle polemiche che lo stanno travolgendo in questi giorni. Ma ... bari.repubblica.it

sanremo 2026 pioggia diIrina Shayk a Sanremo 2026, look da sposa in conferenza stampa: pioggia di commenti sui socialIrina Shayk conquista la conferenza stampa di Sanremo 2026 con uno slip dress bianco e pelliccia: la reazione sui social ... donnaglamour.it

Trova facilmente notizie e video collegati.