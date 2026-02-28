Sanremo 2026 nuovo ‘scontro’ tra Laura Pausini e Gianluca Grignani | le parole dei cantanti

Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, sul palco dell’Ariston si sono esibiti Gianluca Grignani e Laura Pausini. Grignani è stato invitato a duettare con Luchè su Falco a metà, mentre Laura Pausini non era tra gli artisti in programma. La serata ha visto anche uno scontro tra i due cantanti, con parole che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

La serata delle cover di Sanremo 2026 ha regalato musica, nostalgia e qualche scintilla inattesa. Tra gli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston c’era Gianluca Grignani, chiamato a duettare con Luchè sulle note di Falco a metà. Un momento carico di suggestione, legato a uno dei brani più iconici del cantautore milanese, che però si è trasformato anche in un piccolo caso mediatico nel giro di pochi secondi. Al termine dell’esibizione, quando Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori, Grignani ha scelto di rompere il protocollo con una battuta che non è passata inosservata. Guardando il conduttore, ha chiesto: “C’è anche il numero della Pausini dentro? Così la posso chiamare”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Laura Pausini replica a Gianluca Grignani in conferenza stampa: “Il mio numero ce l'ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui” x.com