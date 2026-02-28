Sanremo 2026 numeri positivi per la serata cover | 10.789000 telespettatori con il 65,6% di share Ecco com’era andata lo scorso anno
La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato 10.789.000 telespettatori e il 65,6% di share. Questi dati rappresentano un incremento rispetto alle edizioni precedenti, anche se sono inferiori ai record dello scorso anno. La serata dedicata alle cover ha coinvolto un pubblico numeroso, confermando l’interesse verso l’evento. I numeri sono stati comunicati dagli organizzatori e confrontati con quelli delle passate edizioni.
Nel dettaglio, la prima parte, in onda dalle 21.43 alle 23.37, ha ottenuto 13.709.000 spettatori con il 64,1% di share mentre nella seconda parte, dalle 23.42 all'1.41, ha conquistato 7.306.000 con il 67,4% Numeri positivi ma lontani dal record dello scorso anno. In media la quarta serata di “Sanremo 2026” è stata da 10.789.000 telespettatori con il 65,6% di share con la total audience. Nel dettaglio, la prima parte, in onda dalle 21.43 alle 23.37, ha ottenuto 13.709.000 spettatori con il 64,1% di share mentre nella seconda parte, dalle 23.42 all’1.41, ha conquistato 7.306.000 con il 67,4%. L’anteprima allungata di Sanremo Start, dalle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
