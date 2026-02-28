Sanremo 2026 numeri positivi per la serata cover | 10.789000 telespettatori con il 65,6% di share Ecco com’era andata lo scorso anno

La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato 10.789.000 telespettatori e il 65,6% di share. Questi dati rappresentano un incremento rispetto alle edizioni precedenti, anche se sono inferiori ai record dello scorso anno. La serata dedicata alle cover ha coinvolto un pubblico numeroso, confermando l’interesse verso l’evento. I numeri sono stati comunicati dagli organizzatori e confrontati con quelli delle passate edizioni.