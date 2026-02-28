Sanremo 2026 nove personaggi della serata delle cover e dei duetti che ricorderemo o no secondo Sapore di Male

Da vanityfair.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover e ai duetti, nove personaggi hanno attirato l’attenzione, secondo l’analisi di Sapore di Male. Paolo Danzì, autore della pagina satirica, ha commentato i momenti più significativi della serata, offrendo una lettura critica e ironica degli interventi in programma. La serata ha visto protagonisti vari artisti e ospiti, con esibizioni che hanno suscitato diverse reazioni tra il pubblico e i media.

Bianca Balti - 9 Una forza della natura, torna al Festival dopo una personale rinascita e lo fa nella serata in cui forse si solleva anche il torpore con cui è iniziata quest’edizione. Qualcosa, nel bene e nel male, inizia ad accadere. Alessandro Siani - 4 Inizialmente annunciato come Mister X, giusto per creare un’aspettativa e poi rendere la delusione ancora più grande. Se era stato scampato il momento Pucci, non pensavamo di cadere dalla padella alla brace: quella delle battute che non fanno ridere a meno che tu non abbia sei anni. Las Ketchup - 6 Ed è subito Festivalbar. Per una generazione che ha ballato Asereje, è sembrato di vivere uno strano deja vu, eppure a volte l’effetto nostalgia da solo non basta: non all’altezza dell’energia che quel pezzo avrebbe dovuto portare, a sorpresa lo sprint maggiore è arrivato proprio da Eletta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sanremo 2026 nove personaggi della serata delle cover e dei duetti che ricorderemo o no secondo sapore di male
© Vanityfair.it - Sanremo 2026, nove personaggi della serata delle cover e dei duetti che ricorderemo (o no) secondo Sapore di Male

Sanremo 2026, nove personaggi della prima serata che ricorderemo (o no) secondo Sapore di MaleCarlo Conti - 5 Conduce con la stessa voglia che abbiamo noi quando ci passano qualcuno per gli auguri di Natale.

Leggi anche: Chi vincerà la gara dei duetti e delle cover della quarta serata di Sanremo 2026 secondo i pronostici

Duetti Sanremo 2026, ecco le coppie nella serata delle cover

Video Duetti Sanremo 2026, ecco le coppie nella serata delle cover

Contenuti utili per approfondire Sapore di Male.

Temi più discussi: Sanremo 2026, nove personaggi della prima serata che ricorderemo (o no) secondo Sapore di Male; Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente); Sanremo 2026, chi è Ubaldo Pantani: un toscano della Gialappa’s per far risalire gli ascolti; Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 22 febbraio 2026.

sanremo 2026 nove personaggiSanremo 2026, nove personaggi della prima serata che ricorderemo (o no) secondo Sapore di MaleLa signora Gianna, la voglia di crociera e i due Sandokan. Il commento della prima serata di Sanremo 2026 di Paolo Danzì, creatore della pagina satirica anni '90 ... vanityfair.it

sanremo 2026 nove personaggiIrina Shayk a Sanremo 2026, il ritorno dell’era delle supermodelle in un Festival che fatica a raccontare altro e i personaggi della terza serata che ricorderemo (o no)Come spesso accade nella vita, il non sense ci viene in soccorso e smorza i troppi tempi morti della serata. E ci fa persino riflettere su quanta retorica inutile ascoltiamo ogni giorno. Chissà cosa ... vanityfair.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.