Sanremo 2026 nove personaggi della serata delle cover e dei duetti che ricorderemo o no secondo Sapore di Male

Nella serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover e ai duetti, nove personaggi hanno attirato l’attenzione, secondo l’analisi di Sapore di Male. Paolo Danzì, autore della pagina satirica, ha commentato i momenti più significativi della serata, offrendo una lettura critica e ironica degli interventi in programma. La serata ha visto protagonisti vari artisti e ospiti, con esibizioni che hanno suscitato diverse reazioni tra il pubblico e i media.

Bianca Balti - 9 Una forza della natura, torna al Festival dopo una personale rinascita e lo fa nella serata in cui forse si solleva anche il torpore con cui è iniziata quest'edizione. Qualcosa, nel bene e nel male, inizia ad accadere. Alessandro Siani - 4 Inizialmente annunciato come Mister X, giusto per creare un'aspettativa e poi rendere la delusione ancora più grande. Se era stato scampato il momento Pucci, non pensavamo di cadere dalla padella alla brace: quella delle battute che non fanno ridere a meno che tu non abbia sei anni. Las Ketchup - 6 Ed è subito Festivalbar. Per una generazione che ha ballato Asereje, è sembrato di vivere uno strano deja vu, eppure a volte l'effetto nostalgia da solo non basta: non all'altezza dell'energia che quel pezzo avrebbe dovuto portare, a sorpresa lo sprint maggiore è arrivato proprio da Eletta. Carlo Conti - 5 Conduce con la stessa voglia che abbiamo noi quando ci passano qualcuno per gli auguri di Natale. La signora Gianna, la voglia di crociera e i due Sandokan. Il commento della prima serata di Sanremo 2026 di Paolo Danzì, creatore della pagina satirica anni '90. Irina Shayk a Sanremo 2026, il ritorno dell'era delle supermodelle in un Festival che fatica a raccontare altro e i personaggi della terza serata che ricorderemo (o no). Come spesso accade nella vita, il non sense ci viene in soccorso e smorza i troppi tempi morti della serata. E ci fa persino riflettere su quanta retorica inutile ascoltiamo ogni giorno. Chissà cosa ...