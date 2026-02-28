Sanremo 2026 Nino Frassica torna all’Ariston con il decalogo del direttore artistico | Deve rifiutare i Jalisse e Al Bano – Il video

Durante il Festival di Sanremo 2026, Nino Frassica ha fatto il suo ritorno sul palco come co-conduttore, affiancando Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Frassica ha portato sul palco anche il decalogo del direttore artistico, che include alcune indicazioni come il rifiuto di esibirsi con artisti come i Jalisse e Al Bano. La presenza di Frassica ha portato un tocco di leggerezza all’evento.

Finalmente un po’ di leggerezza. Nino Frassica torna sul palco del Festival di Sanremo 2026, questa volta come co-conduttore, accanto a Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Il celebre showman messinese porta all’Ariston il suo humor inconfondibile, con la solita ironia e il sorriso che stemperano la tensione della serata finale. «Sono tornato per fare le stesse cose che ho fatto l’anno scorso», ha esordito Frassica, sfoggiando una parrucca in stile Cristiano Malgioglio, prima di lanciarsi nel suo “decalogo del direttore artistico”. Tra le sue regole fondamentali: essere vivo, avere la fedina penale pulita, avere tutte le credenziali per essere un vero direttore artistico, e, soprattutto, rifiutare assolutamente i Jalisse e Al Bano. 🔗 Leggi su Open.online

