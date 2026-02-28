Sanremo 2026 | Nella serata cover ho visto grande ‘spettacolo’ il volenteroso Siani ce la mette tutta ma…

Durante la quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, la performance dei partecipanti alla sera cover ha attirato l’attenzione del pubblico. Tra gli artisti, Siani si è impegnato molto, cercando di coinvolgere gli spettatori con il suo entusiasmo. La serata ha visto anche la partecipazione di Pietro e Gianni Morandi, che hanno portato sul palco un momento di spettacolo e tradizione.

‹ › 1 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Tredici Pietro and Gianni Morandi ‹ › 2 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Carlo Conti and Alessandro Siani ‹ › 3 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Levante and Gaia ‹ › 4 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Levante and Gaia ‹ › 5 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Malika Ayane and Claudio Santamaria ‹ › 6 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Carlo Conti and Alessandro Siani ‹ › 7 7 76esimo Festival di Sanremo - Quarta serata. Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso Ieri un autorevole collega accademico, parlando a proposito della crescita di share delle terza serata del festival, ha detto che a pagare è stata l’inserimento di “spettacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026 | Nella serata cover ho visto grande ‘spettacolo’, il volenteroso Siani ce la mette tutta ma… Chi è Alessandro Siani, il mister X di Sanremo. Carlo Conti gioca l'asso nella serata coverSanremo, 27 febbraio 2026 – Sono state ore di suspense riguardo alla partecipazione di 'Mister X' a Sanremo: un invitato o un co-conduttore... Leggi anche: Sanremo, la diretta della serata cover. Mister X? È Siani Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo. Temi più discussi: Sanremo 2026: Inclusione, sport e memoria. La seconda serata emoziona l’Italia; Sanremo 2026: 9,5 milioni e il 60.6% di share per la terza serata. Al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026, quarta serata con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston. Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finaleIl Festival di Sanremo 2026 (LA DIRETTA)si prepara a chiudere la sua edizione con una finale di grande intensità, in cui si incontrano tradizione, spettacolo e grandi nomi della musica italiana. Sul p ... tg24.sky.it Televoto Sanremo 2026, come si vota? Tutti i codici per votare da casa nella serata delle coverCome si vota da casa per Sanremo 2026 con il televoto: i numeri da chiamare e a cui inviare l'sms. Ecco i codici per votare cantanti e canzoni preferiti. gazzetta.it Quando Laura Pausini vinse Sanremo, suo padre quella sera non era in platea. Non perché non volesse esserci. Ma perché stava lavorando. Un padre che ha sempre creduto in lei, che l’ha accompagnata alle prime serate nei pianobar, che le ha insegnato l - facebook.com facebook Sanremo, conferenza stampa ultima serata: tutti gli aggiornamenti in diretta x.com