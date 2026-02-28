Sanremo 2026 Levante su bacio a Gaia | Nessuna censura da Rai regista era dispiaciuto

Durante la manifestazione di Sanremo 2026, Levante ha commentato il bacio tra Gaia e un'altra artista, affermando che non ci sono state censure da parte della Rai e che il regista era dispiaciuto per l’accaduto. Ha inoltre specificato che non le sorprende il clamore, sottolineando che in casa sono omosessuali ed eterosessuali senza distinzione.

“Non mi aspettavo tutte queste polemiche attorno a un bacio. Non mi fa nessun effetto un bacio in bocca tra due ragazze così come tra due ragazzi, in casa siamo omosessuali, etero. Era un bacio d’affetto, se proprio devo giustificarlo. Veramente non era programmato, con Gaia alle prove non l’ho fatto, ieri mattina abbiamo fatto il soundcheck, le ho dato un bacetto, poi le ho chiesto scusa e lei ha detto ‘puoi fare tutto’”. Così Levante, rispondendo a chi gli chiede in conferenza stampa al Festival di Sanremo del bacio con Gaia sfuggito ieri alla diretta Rai al termine della loro esibizione nella serata delle cover. “Il regista (Maurizio Pagnussat, ndr) non lo sapeva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

