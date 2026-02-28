Sanremo 2026 Levante | Il bacio a Gaia? La regia non lo sapeva

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, Levante ha spiegato che il bacio con Gaia è stato improvviso e che la regia non era a conoscenza di questa scena. La cantante ha confermato di aver deciso di farlo sul momento senza preavviso, aggiungendo che l’atto non era stato pianificato in anticipo. Levante ha anche presentato il suo brano intitolato Sei tu.

Ecco cosa ha raccontato Levante nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Sei tu. Levante è tornata in gara, per la terza volta, al Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, nella conferenza stampa a lei dedicata, ha parlato Sei tu: «Ho fatto molto esercizio per tutelare la mia voce a causa di una problema alla gola. Non è un brano semplice da eseguire, richiede precisione. Questa attenzione al mio corpo mi ha reso, in realtà, serena per affrontare il palco. Sono l’unica autrice del mio brano, non ne faccio un vanto ma è un’esigenza. La presenza femminile resta in minoranza in ogni ambiente.». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

