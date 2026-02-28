Sanremo 2026 le foto della serata finale

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, si sono alternati momenti musicali e interventi di sensibilizzazione. Il conduttore Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti, ha aperto l’ultimo atto della manifestazione, rivolgendo un appello alla riflessione e mostrando vicinanza a chi vive il dramma della guerra. Le foto della serata catturano l’atmosfera di questa edizione conclusiva.

