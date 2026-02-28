Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha indossato un abito scelto appositamente per l’occasione. La cantante ha optato per un look che ha attirato l’attenzione, realizzato da uno stilista noto nel mondo della moda. L’abito si è distinto per dettagli e stile, diventando uno dei protagonisti della serata. La scelta del vestito ha riscosso commenti tra il pubblico e i media presenti.

Qual è l’abito di Serena Brancale per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Serena Brancale per il Festival di Sanremo 2026? A vestire la cantante è Carlotta Aloisi, la sua stylist che ha annunciato a Vanity Fair di aver “deciso di lasciarmi ispirare dal pezzo. Gli abiti saranno sempre in linea con ciò che lei porterà sul palco”. Abbiamo visto l’abito di Serena Brancale per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la serata finale del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Serena Brancale per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Sanremo 2026, l’abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Serena Brancale per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha...

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

Altri aggiornamenti su Serena Brancale.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Laura Pausini a Sanremo 2026: l'ultimo abito è color rame ricoperto da paillettes liquide effetto wet, una creazione italiana di Alberta Ferretti; Dal palco dell’Ariston all’altare: i look del Festival di Sanremo 2026 da copiare; Sanremo 2026: sfida di stile tra Laura Pausini e Irina Shayk nella terza serata.

Sanremo 2026, l’abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival: look e stilistaSanremo 2026, l'abito di Ermal Meta per la serata finale del Festival: look e stilista del cantante in gara oggi. Tutte le informazioni ... tpi.it

Sanremo, quello di Joan Thiele per la serata delle cover è l'abito blazer dei sogniLa cantautrice è tornata sul palco dell'Ariston per cantare La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De Andrè con Nayt. Per l'occasione, ha scelto il mini dress che vogliamo tutti ... cosmopolitan.com

Il Messaggero. Serena Brancale · QUI CON ME. Serena Brancale racconta della perdita della mamma, avvenuta quando aveva 30 anni. A lei è dedicata la sua “Qui con me”, in gara a Sanremo. Tra i “no” ricevuti nella carriera dell’artista, quello di Simona Vent - facebook.com facebook

Serata Cover Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame mucho” #Sanremo2026 x.com