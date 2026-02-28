Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Patty Pravo ha indossato un abito scelto appositamente per l’occasione. La cantante ha optato per un look che ha attirato l’attenzione del pubblico, con un abito firmato da uno stilista noto nel settore della moda. La scelta del vestito ha suscitato interesse tra gli spettatori presenti e i media che seguono l’evento.

Qual è l’abito di Patty Pravo per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Patty Pravo per il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarà vestita da Simone Folco, suo assistente personale, stylist e couturier. Abbiamo visto l’abito di Patty Pravo per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l'abito di Patty Pravo per la serata finale del Festival: look e stilista

