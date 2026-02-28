Sanremo 2026 l’abito di Mara Sattei per la serata finale del Festival | look e stilista

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Mara Sattei ha indossato un abito scelto appositamente per l’occasione. La cantante ha optato per un look curato nei dettagli, realizzato da uno stilista noto nel settore della moda. La scelta del vestito ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e i media presenti all’evento.

Qual è l’abito di Mara Sattei per la serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Mara Sattei per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, la cantante sarà vestita dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Dsquared2. Abbiamo visto l’abito di Mara Sattei per la serata finale del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

